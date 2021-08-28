Калининград, 28 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Международный фестиваль «Территория мира — территория музыки» открылся в Калининграде на Соборной площади на острове Канта. Об этом сообщает пресс-служба Росконцерта.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» В Кафедральном Соборе Калининграда

Фестиваль открыл спектакль «Евгений Онегин», поставленный Юрием Башметом. Зрителям была представлена литературно-музыкальная версия прочтения романа Александра Пушкина и одноимённой оперы Петра Чайковского.

Закрытие фестиваля пройдёт 29 августа. Гостей ждут произведения Россини, Римского-Корсакова, Рахманинова и дургих классиков, а также выступление джазового трубача Вадима Эйленкрига и джазовой певицы Мариам Мерабовы.

Международный фестиваль «Территория мира — территория музыки» проводится Росконцертом и Кафедральным собором в Калининграде при поддержке Минкультуры РФ. В 2021 году фестиваль проводится в пятый раз.