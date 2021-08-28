Ульяновская область, 23 августа, 2011, 12:51 — ИА Регнум. Муниципальные образования Ульяновской области примут участие в марафоне культурных событий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. Прежде всего, это мероприятия проектов-победителей Всероссийского и областного конкурсов "Современная культура России на территории Ульяновской области" и "Территория муниципального образования Ульяновской области как партнёр города Ульяновска - культурной столицы".

С сентября по ноябрь будут реализованы такие творческие проекты как Межрегиональный конкурс резчиков по дереву "Наследники Сорокина", посвященный 120-летию со дня рождения самобытного резчика С.П.Сорокина в рабочем поселке Кузоватово; проект "Мелекесские родники - возвращение к истокам"; открытие модельного кинозала "Вучах" в селе Средние Алгаши Цильнинского района; Международная выставка детского художественного творчества "Родник" на территории рабочего поселка Карсун; Межрегиональный театральный фестиваль "Театральный АтомГрад" в городе Димитровграде; первый фестиваль лирической народной песни "На привольной стороне", который пройдет в районном Доме культуры Чердаклинского района.

Международный конгресс "Культура как ресурс модернизации", который пройдет на территории области с 26 по 28 сентября, соберёт на своей площадке многочисленных исследователей, деятелей, практиков культуры и искусства, а также учёных, представителей городов - победителей программ "Культурная столица Европы", "Культурная столица Содружества" и "Культурная столица Поволжья". Деловая программа конгресса включает в себя круглые столы, дискуссии и публичные лекции, соотнесённых с пятью секциями. Это "Новая культурная политика для целей модернизации", "Творческие индустрии, экономика и устойчивое развитие", "Новые кадры для культуры будущего", "Историко-культурное наследие: сохранение, популяризация, актуализация", а также Культурная трансформация городской среды".