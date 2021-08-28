Москва, , 15:21 — REGNUM ЕСПЧ необходимо рассмотреть заявление главы МИД Украины о депутате Госдумы Наталии Поклонской («Единая Россия»), считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — отметил Володин в Телеграм-канале.

Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам, подчеркнул Володин.

«А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по международным делам готовится в ближайшее время провести консультации в связи с возможным назначением Поклонской послом в Кабо-Верде.