Тбилиси, 28 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Грузии полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 361 310 человек или 12,7% взрослого населения страны. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Национального центра контроля заболеваний (NCDC).

(сс) qimono Вакцинация

По данным NCDC, одну дозу получили 760 899 человек, что составляет 26,6% от взрослого населения. За время кампании вакцинации было сделано 1 122 209 прививок. За последнюю неделю в сутки среднем делали 25 тыс. прививок.

Ранее глава NCDC Амиран Гамкрелидзе заявил, что к концу текущего года в Грузии нужно вакцинировать 60% взрослого населения. Вакцинация в стране идёт с 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, за время пандемии выявили 540 449 носителей коронавируса, из которых 4247 — за последние сутки. Их них выздоровели 476 555 человек, в том числе 3053 в течение последних суток. Умерли 7175 пациентов с COVID-19, за последние сутки — 74.