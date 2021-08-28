Астана, 28 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрывов на складах воинских частей в Жамбылской области Казахстана выросло 13 человек. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

ИА Красная Весна Взрыв

Как сообщили в министерстве, было обнаружено еще одно тело человека. Личность погибшего устанавливается. Сообщается, что всего пострадали от взрывов 98 человек, из которых 50 — сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на складах боеприпасов в Казахстан произошло несколько взрывов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что 29 августа с стране объявлен днём национального траура.