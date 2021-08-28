Мадрид, 28 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» выдвинул ультиматум команде «Пари Сен-жермен» по переговорам о покупке форварда парижан Килиана Мбаппе. Об этом 28 августа сообщает Le Parisien.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

По данным источника, руководство «Реала» заявило, что оно перестанет вести переговоры, если сделка по 22-летнему футболисту не будет завершена до вечера 29 августа.

Также указывается, что «Реал» направил «ПСЖ» официальное уведомление об этом, так как в мадридском клубе считают, что парижане тянут время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» отклонил второе предложение команды «Реал» по продаже своего нападающего Килиана Мбаппе.

Отметим, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в составе парижской команды в трех матчах и отметился в них двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.