«Реал» выдвинул ультиматум «ПСЖ» в переговорах по нападающему Мбаппе
Мадрид, 28 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» выдвинул ультиматум команде «Пари Сен-жермен» по переговорам о покупке форварда парижан Килиана Мбаппе. Об этом 28 августа сообщает Le Parisien.
По данным источника, руководство «Реала» заявило, что оно перестанет вести переговоры, если сделка по 22-летнему футболисту не будет завершена до вечера 29 августа.
Также указывается, что «Реал» направил «ПСЖ» официальное уведомление об этом, так как в мадридском клубе считают, что парижане тянут время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» отклонил второе предложение команды «Реал» по продаже своего нападающего Килиана Мбаппе.
Отметим, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в составе парижской команды в трех матчах и отметился в них двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.