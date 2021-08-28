Вашингтон, 28 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Американская компания Netflix запустила в тестовом режиме поддержку видеоигр для подписчиков стримингового сервиса. Об этом сообщает портал The Verge.

(сс) Stock Catalog Netflix

Раздел с видеоиграми в тестовом режиме появился у подписчиков Netflix в Польше. Пока доступно только две игры: Stranger Things 1984 и Stranger Things 3.

Обе игры можно запустить через сервис Netflix на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android. Загрузка игр осуществляется через магазин приложений Google Play.

В июне текущего года Netflix наняла бывшего руководителя издателя видеоигр Electronic Arts и разработчика устройств виртуальной реальности Oculus Майка Верду. В компании заявили, что в первую очередь будут ориентироваться на видеоигры для мобильных устройств.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что видеоигры в сервисе Netflix появятся в 2022 году.