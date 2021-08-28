28 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Если за словами премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений между двумя странами последуют конкретные дела, то в ближайшее время следует ожидать появление механизмов взаимодействия «для формирования атмосферы взаимного доверия с целью установления нормальных отношений между двумя странами». Но пока их риторика лишена весомости.

Станислав Тарасов, , 15:40 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил «положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе». По его словам, «мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами».

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Но если быть хронологически последовательными, то первым соответствующий сигнал послал Анкаре Пашинян, когда тезис о необходимости нормализации отношений с Турцией был обозначен в программе нового армянского правительства, сформированного по итогам досрочных парламентских выборов. Однако такой тренд в политике Еревана был обозначен давно. Вспомним, как еще весной нынешнего года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян говорил о том, что «Еревану необходимо провести корректировку подходов в отношении Турции». Он также отмечал, что «однозначно утверждать, что никакой угрозы от Турции не исходит, было бы неверно, но общие процессы в регионе открывают и другие возможности». Правда, тогда МИД Армении опровергал наличие каких-либо переговоров с Турцией. Однако сегодня, надо полагать, пришло время «для практической корректировки отношений с Анкарой».

Турция на сей раз отреагировала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с иностранными послами заявил, что «в регионе Южного Кавказа сформировались условия для долгосрочного мира», и что «эти условия возникли после завершения оккупации Нагорного Карабаха». По его словам, «если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги». Правда, пока не ясно о каких конкретных шагах стороны ведут речь, но по всем признакам они готовятся, прежде всего, восстановить дипломатические отношения. Анкара руководствуется вполне четкими геополитическими расчетами. Она понимает, что без нормализации отношений с Арменией невозможно будет добиться реализации пунктов мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, предусматривающих разблокировку коммуникационных коридоров в регионе и, в частности, так называемого Зангезурского коридора, соединяющего западный Азербайджан с Нахичеванью и с Турцией. При этом Турция объективно укрепляет свое влияние в Закавказье, которое считает на сегодня недостаточным. Помимо этого нормализация отношений с Арменией в Анкаре рассматривается и в русле процессов внутриполитической демократизации в контексте достижения исторического общественного согласия с проживающими на ее территории гражданами курдского и не только курдского происхождения. Турция пытается закрепиться на этом направлении.

Наконец, можно предполагать и желание Анкары активизировать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, полноправным членом которого является Армения. Что касается Еревана, то понятно его желание вырваться из региональной изоляции и начать свободный дрейф в сторону Ближнего Востока. С другой стороны, есть стремление вывести отношения с Анкарой из-под контроля Баку. По мнению многих экспертов, стремление Пашиняна разыграть «турецкую карту» обусловлено намерениями ввести армяно-турецкие отношения в контекст отношения Турции с США и с Западом, где, как пишет турецкое издание Milli Gazete, «сильно влияние армянской диаспоры». По оценке издания, «двигаясь к американской оси, Ереван может в ближайшее время озвучить предложения о членстве в ЕС и НАТО». Соответствуют ли такие суждения истине — вопрос иной. Фактом становится то, что Анкара ереванские события воспринимает в своем контексте суждений и своей оценки геополитической ситуации.

С региональной точки зрения, Ереван позиционирует себя как стратегический союзник России, член ОДКБ и Евразийского экономического союза. В то же время он сотрудничает с НАТО и ЕС. Сложившийся статус-кво в регионе стал привычным для Турции, которая в отношении Армении была завязанной на Азербайджан из-за нагорно-карабахского конфликта. Теперь после второй карабахской войны ситуация изменилась. Как считает турецкий политик, член оппозиционной Республиканской народной партии, бывший председатель армянонаселенного Сислинского района Стамбула Мустафа Саригул, «Турция оказывается в зоне почти прямого воздействия через США армянской западной диаспоры, и далеко не факт, что ей удастся действовать на этом направлении по азербайджанскому сценарию». Теперь положение Армении, во-первых, оценивалось Турцией в широком геополитическом контексте «Кавказа и Ближнего Востока», во-вторых, призыв Анкары к Еревану «проявить разумный подход» не связывается уже с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, что, по оценке многих экспертов, воспринималось как «новая интересная реакция Анкары».

Что дальше? Если за словами Пашиняна и Эрдогана последуют конкретные дела, то в ближайшее время следует ожидать появление механизмов взаимодействия «для формирования атмосферы взаимного доверия с целью установления нормальных отношений между двумя странами». Но в данный конкретный момент проблема в том, что пока неясно, в каком формате будут проходить переговоры, в какой последовательности и вокруг каких вопросов. Потому что для обеспечения региональной стабильности без какого-либо упоминания конкретного комплекса стратегий, которые могут привести к нормализации, — всё равно что рисовать по воде. Пока же риторика Пашиняна и Эрдогана лишена весомости.