Душанбе, 28 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Таджикистана с января по июль 2021 года составил более $3,55 млрд, что на 44,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.

Шухрат Саъдиев Таджикистан

По данным министерства, объём импорта за отчетный период составил $2,2 млрд, что на 27% больше прошлогоднего показателя. Экспорт из Таджикистана составил $1,33 млрд, что на 89% больше, чем за семь месяцев 2020 года.

Сообщается, что 53% стоимости экспорта из Таджикистана образовалось за счет вывоза драгоценных камней и металлов. Выручка от этой категории товаров составила $709 млн, что в 2,3 раза больше, чем за отчётный период прошлого года.

Стоит отметить, что основным торговым партнёром Таджикистана является Швейцария, товарооборот с которой составил $723 млн. Далее по объему торговли идут Казахстан ($643 млн) и Россия ($640 млн).