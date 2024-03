Калуга, 28 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел сегодня, 28 августа, в Калуге, рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия регионов, в частности, в сфере здравоохранения.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Калуге 28.08.21

Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время существует большой запрос от жителей на качественную медицинскую помощь. По его оценке, уровень помощи онкологическим пациентам в Калужской области значительно выше, чем в Белгороде. Опыт калужских коллег очень важен для белгородских врачей. Главы регионов договорились, что уже на следующей неделе делегация медицинских работников из Белгорода приедет в Обнинск, где им будет представлен передовой опыт в данной сфере. В этот же день главы субъектов подписали соглашение между правительством Белгородской области и администрацией Калужской области о сотрудничестве и межрегиональном взаимодействии в отрасли «Здравоохранение» при оказании медицинской помощи по профилю «онкология».

Комментируя подписанный документ, Вячеслав Гладков отметил, что достигнутое соглашение стало возможным благодаря сложившимся эффективным взаимоотношениям между двумя регионами. «К сожалению, в настоящее время смертность от онкологии занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Мне кажется, естественной просьба жителей Белгородской области помочь нам в обмене информацией, в помощи при формировании новых компетенций, повышении квалификации кадров, обмене новыми технологиями и новациями отрасли. Параллельно мы развиваем сотрудничество с Росатомом, в части ядерной медицины. Я надеюсь, что на стыке этих направлений мы должны получить результат и оправдать ожидания жителей», — сказал он.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Калуге 28.08.21

Владислав Шапша поблагодарил Вячеслава Гладкова за визит в регион. По словам губернатора, в Калужской области накоплен серьезный потенциал в медицине, связанной с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. «Не случайно в Обнинске планируется создать технологическую долину — Парк атомных и медицинских технологий. И мы готовы поделиться тем опытом, который накоплен нашими врачами в лечении этого страшного заболевания. В свою очередь мы не раз бывали в Белгороде, где серьезно развиваются IT-технологии. Мы берем очень много Белгородского опыта и по образованию в сфере IT, и по программам продвижения IT в образовательную среду, включая обучение учителей», — сказал он. Губернатор также отметил, что калужан интересует опыт Белгорода по развитию IT как отрасли экономики.

В рамках соглашения планируется сформировать условия для сотрудничества между медицинскими организациями Белгородской и Калужской областей при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «онкология». Кроме этого, сформировать эффективную схему межрегионального взаимодействия медицинских организаций для предоставления гарантированного объема доступной, своевременной, качественнойи эффективной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «онкология». Обучать медицинский персонал, обмениваться лечебно-диагностическим опытом, имеющимся в распоряжении медицинских учреждений регионов.

Соглашение вступило в силу со дня его подписания.