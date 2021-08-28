Челябинск, 28 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с жильём. Об этом сообщает областное управление СКР.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

Следователи считают, что в 2019 — 2020 годах руководящие лица одной из фирм заключили с местным жителем инвестиционный договор передачи ему жилых помещений. Гражданин уплатил более 4 млн рублей, но фирма не исполнила своих обязательств.

Сейчас устанавливается перечень причастных к совершению преступления и выясняются обстоятельства его совершения. Граждан, которые не получили оплаченных квартир в доме на ул. Сулимова, просят обратиться в Следственный комитет.