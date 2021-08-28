Калуга, 28 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Калужский космический марафон прошел сегодня, 28 августа, в Калуге в рамках мероприятий, приуроченных к 650-летию областного центра. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в число его участников вошли губернатор Калужской области Владислав Шапша, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, заместители губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и Владимир Попов, министр спорта области Олег Сердюков, главы муниципальных образований, спортсмены. Среди почетных гостей — призеры олимпийских игр по плаванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова. Ведущий марафона — главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошел космический марафон к 650-летию областного центра

Владислав Шапша встретился с участниками соревнований — представителями команд предприятий региона. Вместе с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области Ольгой Коробовой он пожелал успехов юной спортсменке с ограниченными возможностями здоровья из Козельска Ирине Букреевой. По словам Ольги Коробовой, девушка занимается под руководством грамотных тренеров, поэтому успех обязательно будет. Обращаясь к участникам марафона, Владислав Шапша сказал: «Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет! Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед!». «Нам есть, чем гордиться! Мы любим нашу прекрасную Калугу за прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге — это мы с вами — калужане. С юбилеем Калуги!», — продолжил он.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошел космический марафон к 650-летию областного центра

К словам губернатора присоединился глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что Белгородская и Калужская области очень дружны. «Я очень рад, что праздник начинается со спортивного соревнования. Спорт — это жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно будет тратить такое большое количество денег на здравоохранение», — сказал он.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошел космический марафон к 650-летию областного центра

Участников марафона и его зрителей с юбилеем города поздравил городской голова Калуги Дмитрий Денисов: «Сегодня замечательный день. Нашему городу исполняется 650 лет. Я хочу пожелать Калуге здоровья, счастья. Горожанам и городу — процветания. Сегодняшним спортсменам — побед. Только в здоровом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на процветание нашего города. С праздником, дорогие калужане!».

Владислав Шапша, Вячеслав Гладков и Дмитрий Денисов вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию пять километров.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошел космический марафон к 650-летию областного центра

Всего в этом году Калужский космический марафон собрал около трех тысяч участников всех возрастов, которые могли выбрать дистанцию 5 или 12 километров. Также были организованы забеги для детей и забег «Безграничный» для людей с ограниченными возможностями здоровья.