Токио, 28 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Граничка выиграл в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров брассом на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Победный результат спортсмена из России составил 1 минута 25,13 секунды, при этом Граничка установил новый мировой рекорд.

Второе место занял представитель Испании Антони Понсе Бертран (1.26,53), третье — Ли Цзюньшэн из Китая (1.29,01). Еще один российский спортсмен — Юрий Лучкин — занял четвертое место (1.31,34).

Отметим, 24-летний Андрей Граничка ранее выиграл серебряную награду Параолимпиады на дистанции 200 метров комплексным плаванием.