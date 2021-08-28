Бразилиа, , 14:21 — REGNUM В Бразилии представители коренных народов несколько дней подряд проводят акции протестов в связи с предстоящим высоко вероятным решением Верховного суда об отборе земель у местных племен. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Президент Бразилии Жаир Болсонару и его правительство проводят последовательную политику поддержки крупных землевладельцев, а местные индейцы занимают интересные с сельскохозяйственной и лесопромышленной точки зрения земельные участки.

Верховный суд Бразилии должен решить, что попадают ли резервации индейцев под действие «временного положения», которое выгодно аграрному бизнесу и компаниям по добыче полезных ископаемых. Если да, то у местных жителей отберут всю землю, полученную после 1988 года (или потерянную к 1988, но потом возвращенную).

Ассоциация коренных народов Бразилии проводит акции протестов, в том числе и у здания Верховного суда, надеясь, что решение будет принято в пользу индейцев, а не крупных землевладельцев и компаний по добычи полезных ископаемых.