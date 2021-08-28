Токио, 28 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Российская спортсменка Мария Павлова стала обладательницей бронзовой награды в комплексном плавании на дистанции 200 метров на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Третий результат Марии Павловой на указанной ли станции составил 2 минуты 48,63 секунды.

При этом золотую награду выиграла Джессика Лонг из США (2.41,49), серебряная медаль досталась представительнице Италии Ксении Франческе Палаццо (2.47,86).

Отметим, на данный момент в активе параолимпийской сборной России 13 золотых, семь серебряных и 16 бронзовых наград, что позволяет ей занимать третье место в общем медальном зачете после команд Китая и Британии.