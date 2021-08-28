Калуга, 28 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 116 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 августа. Днём ранее, 27 августа, в регионе было зарегистрировано 112 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 651 человека, 40 тыс. 972 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 579 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.