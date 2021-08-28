Ереван, , 14:11 — REGNUM Министерство высокотехнологичной промышленности Армении готово предоставлять крупные заказы на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) местным производителя. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Ваагн Хачатурян.

Bayraktar TB2 Runway (сс) Bayhaluk

Министр отметил, что побывал на некоторых предприятиях, где производят БПЛА. Он обсудил с руководителями компаний условия производства. Если беспилотники будут удовлетворять требованиям, то производители получат контракты на несколько лет.

«К чести этих компаний надо сказать, что они сами наладили у себя серийное производство и испытательные стенды. Главное — соответствие характеристикам, необходимым для нужд обороны», — сказал Хачатурян.

Стоит отметить, что в ходе войны в Нагорном Карабахе, которая разразилась осенью 2020 года, ВС Азербайджана применяли БПЛА для ведения боевых действий. Это давало значительное преимущество азербайджанской стороне.

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