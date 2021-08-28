Вашингтон, 28 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Студия Miramax и актёр Джейсон Стейтем заключили соглашение о работе над триллером «Пчеловод». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Скриншот с YouTube Джейсон Стейтем

Сценарий к будущему фильму написал режиссёр Курт Уиммер, известный по фильму «Эквилибриум». Отмечается, что студия Miramax заплатила за этот сценарий более $1 млн.

Джейсон Стейтем выступит в роли сопродюсера вместе с Уиммером и генеральным директором Miramax Билли Блоком. Также Стейтем исполнит одну из ролей в фильме.

Глава Miramax заявил, что зрители всего мира получат «новый культовый фильм». Ожидается, что съёмки начнутся в сентябре 2022 года.

«Пчеловод» станет третьим фильмом Miramax, в котором снимется Стейтем. Ранее актёр снялся в картинах «Гнев человека» и «Пять глаз», снятым для этой студии режиссёром Гаем Ричи.