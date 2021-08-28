Москва, 28 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» недовольны переносом домашних матчей команды в Лиге Европы (ЛЕ). Об этом 28 августа рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» и «Локомотив». Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей», — приводит его слова ТАСС.

Также Зеленов уточнил, что руководство «Спартака» довело свою позицию до Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и запросило у него всю необходимую информацию.

«Ждём ответа от коллег», — добавил глава пресс-службы «Спартака».

Отметим, матчи «Спартака» в Лиге Европы вначале планировалось провести в четверг, однако он были перенесены на среду. Помимо того, встречи «красно-белых» с польской «Легией» и английским «Лестером» начнутся в 17:30 мск, а с итальянским «Наполи» — в 18:30 мск.