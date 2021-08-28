Тюмень, 28 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Тюмени старшая сестра погибшей девятилетней девочки Насти М. намерена оформить опекунство над своими младшими братом и сестрой. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Напомним, Настю, её брата-близнеца и ещё одну несовершеннолетнюю сестру воспитывали до трагедии отец и бабушка. Старшая дочь, едва ей исполнилось 18 лет, стала жить отдельно.

Отец убитой девочки, как и бабушка, по информации соседей и злоупотребляют спиртными напитками. Причём родитель недавно освободился из мест заключения, и, по его словам, временами подрабатывает грузчиком. Местонахождение матери убитой тюменской школьницы неизвестно.

Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей Насти М. родительских прав. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних назначено на 14 сентября.

Брат-близнец и сестра Насти на данный момент помещены в социальный центр, где проходят программу реабилитации. Старшая сестра, опасаясь, что дети попадут в интернат, намерена взять над ними опеку.

«Девушка очень молоденькая — ей 18 лет. Некоторые юридические нюансы не понимает, но хочет сама заботиться о брате и сестре. Она с 17 лет сама себя обеспечивает. Работает. Но личного жилья в собственности не имеет. Мы будем оформлять опеку и попечительство на неё с проживанием в доме бабушки на ул. Локомотивной. Дети и раньше там жили. Мы думаем, что нецелесообразно оставлять детей в приютах, соцслужбах или патронатных семьях. Детям будет лучше быть со своей семьёй, родной сестрой. Они очень любят друг друга», — сообщила изданию юрист. которая взялась помочь старшей сестре погибшего ребёнка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Тюмени 27 августа определил меру пресечения подозреваемому в убийстве тюменской девятилетней школьницы. Он заключён в следственный изолятор до 25 октября.