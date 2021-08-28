Лион, Франция, 28 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Азмун является одной из трансферных целей команды «Лион», однако эту сделку будет крайне сложно осуществить. Об этом 28 августа сообщил президент команды из Лиона Жан-Мишель Оляс, его слова приводит Foot01.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

«Азмун — одна из главных целей «Лиона». Но этот трансфер очень сложен, поэтому у нас есть ещё один или два других варианта, которые мы прорабатываем», — сказал он.

При этом ранее заместитель гендиректора «Лиона» Венсан Понсо подтвердил проведение переговоров по переходу 26-летнего игрока во французскую команду.

Отметим, в прошлом сезоне Сердар Азмун сыграл в составе санкт-петербургской команды в 24 матчах чемпионата России, забив 19 голов и сделав две результативные передачи. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.