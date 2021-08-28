Москва, 28 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. С начала осени до конца 2021 года цены на автомобили в России вырастут не менее чем на 5%. Об этом сообщили в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) порталу Autonews.

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Ожидаемый рост цен на автомобили в РОАД объяснили несколькими факторами. Одним из главных факторов является дефицит автомобилей у дилеров вследствие нехватки электронных комплектующих у производителей.

Также на рынок влияет нестабильность курса рубля и рост цен на комплектующие и металл. В ассоциации автодилеров напомнили, что с начала 2021 года цены на автомобили некоторых брендов уже выросли на 7−10%.

«Никаких предпосылок для стабилизации ситуации мы не видим», — подытожили в РОАД.

Директор агентства «Автостат» Сергей Удалов добавил, что после 1 сентября цены на автомобили повысят не менее 80% автокомпаний. Он отметил, что рост цен на новые автомобили будет сопровождаться аналогичной динамикой на вторичном рынке.