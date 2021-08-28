Мадрид, 28 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар не собирается покидать свою нынешнюю команду. Об этом 28 августа сообщает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье на своей странице в соцсети Twitter.

Fars News Agency Эден Азар

По данным источника, в окружении 30-летнего футболиста не знают об интерес к игроку со стороны туринской команды «Ювентус», а сам полузащитник не заинтересован в таком переходе.

При этом ранее в СМИ пояивлась информация об интерес к игроку со стороны «Ювентуса».

Отметим, Эден Азар перешел в «Реал» из лондонского клуба «Челси» в 2019 году за €115 млн, однако так и не смог полностью раскрыться в стане мадридцев.