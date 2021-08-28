Манчестер, Великобритания, 28 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из своей нынешней команды. Об этом 28 августа сообщает Marca.

Francesca Romana Correale Поль Погба

По информации издания, 28-летний футболист заявил своему агенту Мино Райоле, что хочет перейти в мадридский клуб «Реал».

При этом текущий контракт игрока с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года и полузащитник не намерен его продлевать.

Отметим, Поль Погба перешел в состав манчестерской команды в 2016 году и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в двух матчах, отличившись в них пятью результативными передачами.