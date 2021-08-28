Москва, 28 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Большая часть жителей России считает лучшим художественным произведением роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

Цитата к/ф Война и мир. реж.Сергей Бондарчук. 1965.СССР Бал

Специалисты исследовательского центра опросили 3 тыс. жителей России старше 18 лет. Респондентам предложили указать лучшее произведение художественной литературы отечественных и зарубежных писателей.

Лидером получившегося рейтинга стал роман «Война и мир», который выбрали 12% участников опроса. Второе место с результатом 11% занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Замкнул тройку лучших произведений роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», который выбрали 2% респондентов.

Ещё два романа Достоевского — «Идиот» и «Братья Карамазовы» — набрали по 1%. Такой же результат показали «Мёртвые души» Николая Гоголя, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Отцы и дети» и «Муму» Ивана Тургенева, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Среди произведений зарубежных авторов наибольшее число голосов получили два романа Александра Дюма («Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера»), повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».