Вашингтон, 28 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Тропический шторм «Нора» в Тихом океане усилился до урагана. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Kappa352.egloos.com Ураган

Сейчас ураган находится к юго-западу от Мексики. Максимальная скорость ветра в урагане «Нора» достигает 120 километров в час — пока это ураган первой категории.

Сам ураган движется со скоростью 17 километров в час в северо-западном направлении.