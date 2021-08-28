Ереван, 28 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Если власти Армении не будут противодействовать посягательствам азербайджанской стороны на армянские территории, партия «Национально-консервативное движение 5165» начнёт проводить акции гражданского неповиновения. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 28 августа в соцсети Facebook.

ИА REGNUM Армения

Авторы заявления обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в том, что военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали участок трассы Ереван — Мегри.

«За ситуацию несёт личную ответственность Никол Пашинян, который … в результате устных договоренностей с азербайджанской стороной приказал вывести армянские вооруженные силы с нынешней линии соприкосновения, предоставив азербайджанским силам контроль над некоторыми участками межгосударственной автомагистрали Ереван — Мегри», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что власти страны до сих пор никак не ответили на то, что азербайджанские военнослужащие в мае заняли район возле Чёрного озера Сюникской области Армении. Оппозиционеры обвинили Пашиняна в том, что он не выполняет обещание «открыть новую мирную эпоху».

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении участок Горис — Капан на трассе Ереван — Мегри. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. Поводом для блокировки стало нападение на азербайджанского пограничника. Ереван отрицает причастность к этому армянских военнослужащих. 27 августа дорога была разблокирована.