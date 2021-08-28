Рим, 28 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Старейшая жительница Италии Мария Олива скончалась в возрасте 112 лет. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Сообщается, что Мария Олива умерла у себя в доме в городе Пьяцца-Армерина на острове Сицилия, где она прожила всю жизнь. Свой 112-й день рождения Мария Олива отметила в 16 апреля.

У Оливы было восемь детей, из которых сегодня живы только пятеро. Также у нее 58 внуков и правнуков.

В 2018 году Мария Олива встречалась с Папой Римским Франциском во время его пастырского визита на Сицилию.

Теперь самой пожилой итальянской становится Ида Дзоккарато, проживающая в северной области Венето. Она отпраздновала свой 112-й день рождения 24 мая.