В «Единой России» предложили новую траекторию развития отечественной науки
Калуга, 28 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Российской науке нужно избавиться от «местечковости» и обеспечить высокую академическую научную мобильность, подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус»
Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева на пленарной сессии в Обнинске.
Такой опыт уже реализуется в «Сириусе», для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к инфраструктуре.
Нужно использовать преимущества академической мобильности, в том числе, международной — предложение вошло в народную программу «Единой России», отметила она. Речь идет о задаче совершенствования условий «для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации». Кроме того, в программе говорится о необходимости увеличить количество и размер поддержки инициатив молодых исследователей — от самостоятельных проектов до создания новых лабораторий, расширить систему грантов для молодых исследователей и аспирантов, а также реализовать программу целевой подготовки в аспирантуре для возрождения научных школ в регионах.
Примером может стать промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, оценке результатов прикладных исследований. Именно она обеспечивает комфортную среду для возвращения: материально-техническую базу, престиж профессии, хорошие финансовые условия, карьерный рост и так далее. Участники встречи отметили, что в данном случае крайне важны материальное поощрение авторов этих исследований со стороны предприятий и последующее внедрение ими разработанных инноваций.
Наукограды в России — центры развития технологий и поддержка их развития является программным приоритетом партии, заключила Елена Шмелева.
Напомним, Елена Шмелева с рабочей поездкой посетила Калужскую область. Она побывала на стройплощадке кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана, вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором Калужской области Владиславом Шапшой приняла участие в открытии Дворца спорта в Калуге.