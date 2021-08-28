Калуга, 28 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Российской науке нужно избавиться от «местечковости» и обеспечить высокую академическую научную мобильность, подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус»

Rsv.ru Елена Шмелева

Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева на пленарной сессии в Обнинске.

Такой опыт уже реализуется в «Сириусе», для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к инфраструктуре.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня», — считает Елена Шмелева.

Нужно использовать преимущества академической мобильности, в том числе, международной — предложение вошло в народную программу «Единой России», отметила она. Речь идет о задаче совершенствования условий «для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации». Кроме того, в программе говорится о необходимости увеличить количество и размер поддержки инициатив молодых исследователей — от самостоятельных проектов до создания новых лабораторий, расширить систему грантов для молодых исследователей и аспирантов, а также реализовать программу целевой подготовки в аспирантуре для возрождения научных школ в регионах.

«Несправедливо из страха, что они к нам не вернутся, не давать молодым талантливым ученым возможности получить опыт за рубежом. Нужно воспринимать это не как угрозу, а как вызов. Мы должны развивать условия, при которых они получат новый опыт и вернутся, что использовать его на благо своей страны. Это и есть пример научной гражданственности», — подчеркнула Елена Шмелева.

Примером может стать промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, оценке результатов прикладных исследований. Именно она обеспечивает комфортную среду для возвращения: материально-техническую базу, престиж профессии, хорошие финансовые условия, карьерный рост и так далее. Участники встречи отметили, что в данном случае крайне важны материальное поощрение авторов этих исследований со стороны предприятий и последующее внедрение ими разработанных инноваций.

Наукограды в России — центры развития технологий и поддержка их развития является программным приоритетом партии, заключила Елена Шмелева.

Напомним, Елена Шмелева с рабочей поездкой посетила Калужскую область. Она побывала на стройплощадке кампуса калужского филиала МГТУ им. Баумана, вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором Калужской области Владиславом Шапшой приняла участие в открытии Дворца спорта в Калуге.