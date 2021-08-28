Москва, 28 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА уверенно обыграл другую московскую команду «Спартак» в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Мегаспорт» в Москве и закончилась победой армейцев со счетом 5:2.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль шведский форвард ЦСКА Лукас Валльмарк (5-я и 18-я минуты), еще один шведский нападающий армейцев Юаким Нордстрём (5-я) и также отличившийся дублем форвард Антон Слепышев (36-я и 38-я).

У «Спартака» шайбами отличились шведский нападающий клуба Эмиль Петтерссон (23-я) и форвард Илья Баранов (24-я).

Отметим, в финальном матче Кубка мэра Москвы встретятся московский клуб «Динамо» и пекинская команда «Куньлунь», а в матче за третье место подольский «Витязь» и хабаровский «Амур».