Екатеринбург, 28 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Почти 230 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на покупку медицинского оборудования для Свердловской областной детской клинической больницы. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин после обращения к нему губернатора Евгения Куйвашева.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Во время рабочей встречи 5 июля на полях выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру с просьбой о выделении средств на дооснащение медицинского учреждения. «Просьба касается детской областной клинической больницы — одного из ведущих, наиболее востребованных лечебных учреждений. Много лет на ее базе работает Центр детской онкологии и гематологии, а также областной Перинатальный центр. Специалисты действительно оказывают высокотехнологичную помощь. Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность предоставления средств из федерального бюджета на общую сумму 230 миллионов рублей на переоснащение этой больницы», — сказал Евгений Куйвашев.

По данным пресс-службы правительства России, на выделенные средства будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорождённых.

Также готовится к подписанию распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 68,7 миллиона рублей на покупку оборудования для Центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Здесь Михаил Мишустин побывал лично во время рабочей поездки в Екатеринбург. За счёт федеральных средств в медучреждении появится новый компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, а также аппарат УЗИ.