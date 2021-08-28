Москва, 28 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Сокращение срока работы устройства на одном заряде батареи и появление нестандартных уведомлений может свидетельствовать о заражении смартфона вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости эксперты по информационной безопасности.

Infoprofessional21.com Вирус

Директор по информационной безопасности «Вымпелкома» Александр Голубев назвал главным признаком заражения смартфона вирусами неестественно быстрый разряд батареи. Он объяснил, что вредоносные программы, как правило, работают в фоновом режиме, что значительно увеличивает расход энергии.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавил, что существуют и вирусы, которые практически не влияют на скорость разряда батареи. К таким вредоносным программам относятся банковские трояны и шпионские программы. Среди других признаков взлома смартфона Галов выделил перегрев устройства, рост расхода интернет-трафика и появление нестандартных уведомлений.

В случае появления таких признаков эксперт порекомендовал воспользоваться антивирусным программным обеспечением. Если антивирус обнаружит вредоносные программы, то потребуется сменить пароли от интернет-сервисов, включая онлайн-банкинг, социальные сети и электронную почту.