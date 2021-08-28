Таллин, , 12:31 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Европейскому союзу профинансировать программу создания в её стране разветвленной системы противовоздушной обороны средней дальности для «сдерживания» России. Об этом Кальюлайд заявила сегодня, 28 августа, в интервью журналу Diplomaatia.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

Напомним, что выборы президента Эстонии состоятся 30 августа и Кальюлайд в них участвует — у нее неплохие шансы на победу. При этом о намерении участвовать в выборах она заявила только 16 августа и сейчас активно делает предвыборные заявления.

По мнению Кальюлайд, «сдерживанию» России очень бы помогло оборонное сотрудничество в рамках Европейского союза. К примеру, можно создать в Эстонии систем ПВО среднего радиуса действия, тем более, что у Эстонии такой системы до сих пор нет.

«Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Евросоюза. Одним из примеров тут может быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса», — сказала она.

Также Кальюлайд отметила, что её страна и другие страны Прибалтики уже пятый год подряд тратят более 2% ВВП на оборону, но вот своей системы ПВО среднего радиуса действия у этих стран до сих пор нет.