В Грузии среди вакцинированных жителей проведут лотерею
Тбилиси, 28 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Все жители Грузии, которые пройдут вакцинацию от COVID-19, примут участие в лотерее. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«1 сентября объявят, когда начнётся розыгрыш «перманентной» лотереи, чтобы поощрить определёнными денежными призами людей. Схема для этого уже составлена», — сказал Гамкрелидзе.
Он сообщил, что организаторы лотереи будут иметь доступ к базе данных о вакцинированных. Размеры возможных выигрышей Гамкрелидзе не назвал.
Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация в Грузии началась в марте. В минздраве ранее отмечали, что темпы прививочной кампании ниже, чем планировалось. К концу августа были привиты 11% взрослого населения. В минздраве планируют до конца года вакцинировать 60% взрослых.