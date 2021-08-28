Тбилиси, 28 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Все жители Грузии, которые пройдут вакцинацию от COVID-19, примут участие в лотерее. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Fishki.net Лотерея

«1 сентября объявят, когда начнётся розыгрыш «перманентной» лотереи, чтобы поощрить определёнными денежными призами людей. Схема для этого уже составлена», — сказал Гамкрелидзе.

Он сообщил, что организаторы лотереи будут иметь доступ к базе данных о вакцинированных. Размеры возможных выигрышей Гамкрелидзе не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация в Грузии началась в марте. В минздраве ранее отмечали, что темпы прививочной кампании ниже, чем планировалось. К концу августа были привиты 11% взрослого населения. В минздраве планируют до конца года вакцинировать 60% взрослых.