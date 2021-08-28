Токио, 28 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Российский спортсмен Роман Жданов стал победителем в комплексном плавании на дистанции 150 метров на летних Паралимпийских играх в Токио. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

Победный результат Жданова составил 2 минуты 12,17 секунды, при этом спортсмен установил новый рекорд мира.

Второе место занял представитель Израиля Ами Омер Дадаон (2.29,48), третье — Такаюки Сузуки из Японии (2.40,53).

Отметим, в настоящее время в активе сборной России на Параолимиаде 12 золотых, семь серебряных и 14 бронзовых наград, что позволяет ей занимать третье место в общем медальном зачете после команд Китая и Британии.