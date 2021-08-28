Сысерть, Свердловская область, 28 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Сысертском городском округе Свердловской области на базе отдыха ребёнок получил травму. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга:

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Инцидент произошёл 22 августа. Девятилетний мальчик спускался с водной горки и лишился фаланги пальца.

Сейчас по этому факту идёт проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.