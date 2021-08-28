Ханты-Мансийск, 28 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (24 случая), сообщает 28 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 153 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 28 августа в Югре зарегистрировано 70 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 66 428 человек, 1054 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).