Москва, 28 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина заявила, что иммунитет к коронавирусу, конечно, сильнее после того, как человек перенес коронавирусную инфекцию, чем после вакцинации, однако все равно лучше привиться и просто не заболеть. Об этом она сказала сегодня, 28 августа, в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцинация

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«Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок», — сказала Драпкина.

Конечно, антительный ответ от вакцины куда меньше, чем от прямого заражения коронавирусом. Однако заражение коронавирусом перенесло меньшинство населения страны, поэтому в любом случае лучше вакцинироваться от коронавируса, чтобы в итоге не переболеть.