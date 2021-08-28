Москва, 28 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Приветственную телеграмму участникам и организатором международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» направил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня»

«Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью», — отметил президент.

Путин добавил, что фестиваль славится насыщенной программой, разнообразием жанров и мастерством исполнителей. Также глава государства подчеркнул важность благотворительных и просветительских проектов в рамках фестиваля.

В 2021 году фестиваль проходит в Москве с 27 августа по 5 сентября. Участниками фестиваля стали военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара, участвующего в фестивале впервые.

Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2007 года на Красной площади и других концертных площадках столицы. Мероприятие приурочено ко Дню города Москвы.