Домодедово, Московская область, 28 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил о минировании пассажирского самолета, который должен был выполнить рейс из Москвы в Геленджик. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Mika Stetsovski Домодедово

Сообщается, что информация о минировании поступила ещё до вылета самолета. По расписания Airbus A320 должен был вылететь из аэропорта «Домодедово» в Геленджик в 11:25.

В настоящее время рейс задержан — самолет проверяют.