Москва, 28 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. На 72-м году жизни скончалась член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова. Об этом сегодня, 28 августа, сообщается, на сайте СПЧ.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ

Сообщается, что Большакова умерла после тяжелой болезни.

«Двадцать восьмого августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова», — сказано в сообщении на сайте СПЧ.

Члены Совета выражают глубокие соболезнования родным и близким Марии Большаковой.

Известно, что в 1993 году Большакова создала комитет семей военнослужащих Московской области. На базе этого комитета потом была образована общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России». С 2006 по 2010 год Большакова входила в состав Общественной палаты России. С 2011 года она была членом СПЧ.

Большакова была лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также награждена знаком отличия «За благодеяние» в 2015 году.