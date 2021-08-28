Манчестер, Великобритания, 28 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Португальский нападающий Криштиану Роналду, который ранее перешел из туринского клуба «Ювентус» в команду «Манчестер Юнайтед», не сможет получить номер 7, под которым он играл в ней ранее. Об этом 28 августа сообщает журналист Дэйв Джонсон на своей странице в соцсети Twitter.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

Уточняется, что под номером 7 в настоящее время выступает уругвайский нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани.

При этом, по правилам английской Премьер-лиги, 36-летний футболист не может взять номер во время сезона и может получить его только в случае ухода уругвайца из команды.

В то же время, отмечается, что манчестерская команда может попросить специальное разрешение на смену номера игроков, однако таковое раньше никогда не предоставлялось.

Отметим, Криштиану Роналду уже играл в составе «МЮ» в период с 2003 по 2009 год и в 292 матчах забил 118 голов.