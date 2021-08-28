Вашингтон, 28 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Планировавшийся на 28 августа пуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции отменён из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Nasa.gov SpaceX Dragon

Запуск 23-го грузового корабля серии Dragon к МКС должен был состояться в 3:37 по времени Восточного побережья США (10:37 мск). Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал специалисты решили отменить старт.

«Следующая попытка пуска назначена на 29 августа в 3:14 по времени Восточного побережья США», — сообщили в SpaceX.

Корабли Dragon американской компании SpaceX используются с 2010 года. Этими кораблями американское аэрокосмическое агентство NASA доставляет на МКС грузы для обеспечения жизнедеятельности станции, а также приборы и материалы для научных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля к МКС прибыл российский грузовой корабль «Прогресс МС-17», доставивший на станцию более 1,5 тонны грузов.