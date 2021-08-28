Ярославль, 28 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Смерть пациента, скончавшегося 27 августа в больнице №3 Ярославля, не связана с произошедшим в отделении пожаром. Об этом 28 августа рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.

Реанимация

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в в терапевтическом отделении, перепрофилированном под работу с ковид-инфекцией, начался около 10 часов вечера.

«Эта палата находится рядом с палатой интенсивной терапии, то есть, реанимации. В этой палате есть кислородные точки, но нет аппаратов ИВЛ. Это важно. В отделении на момент ЧП находилось 80 пациентов, конкретно в этой палате — пятеро. В реанимационном отделении на момент ЧП находилось 11 пациентов. Один находившийся в реанимационном отделении пациент 1947 года рождения, о котором часто упоминается в СМИ, к сожалению, скончался от коронавирусной инфекции. Смерть констатирована в 21.50, с учетом реанимационных мероприятий, которые до этого проводились в течение получаса», — рассказал Василий Тубашов.

По словам директора депздрава, умерший пациент в течение 10 дней находился на искусственной вентиляции лёгких, врачи давали неблагоприятный прогноз. Тело направлено на судмедэкспертизу.

«Выводы будут сделаны по его результатам, но на данный момент мы не видим связи гибели этого пациента с ЧП», — пояснил Тубашов.

Медицинский персонал проводил эвакуацию пациентов.

«Я хотел бы обратить внимание, что это «красная зона» и персонал там работает в специальных костюмах. В довольно сложных условиях персонал выполнил все предписания и указания, на наш взгляд, в правильном порядке, и это, скорее всего, помогло избежать каких-то более серьезных последствий. Те 70 человек, которые были выведены из больницы, — это одна партия людей, которые потом после разрешения МЧС вернулись в палаты», — рассказал Василий Тубашов.

6 человек — пять из реанимации и один из терапевтического отделения — после ночного ЧП были переведены в больницу имени Семашко