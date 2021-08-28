Ливерпуль, Великобритания, 28 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» хочет приобрести колумбийского полузащитника команды «Порту» Луиса Диаса. Об этом 28 августа сообщает The Telegraph.

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По данным источника, ливерпульская команда хочет предложить «Порту» в обмен на 24-летнего футболиста своего 30-летнего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

Отметим, Хамес Родригес играет в «Эвертоне» с сентября минувшего года и в прошлом сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых отличился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Луис Диас перешёл в «Порту» в 2019 году, а до этого играл за команды из Колумбии «Барранкилья» и «Атлетико Хуниор».