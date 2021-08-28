Ереван, , 11:34 — REGNUM Российские пограничники будут контролировать передвижение по трассе международного значения М 2 Горис — Капан в Сюникской области Армении, которую ранее блокировали военнослужащие ВС Азербайджана. Об этом сообщил мэр Капана Геворк Парсян в соцсети Facebook.

Россия и Армения Mil.ru

Он рассказал, что трасса разблокирована и по ней можно свободно передвигаться, но на дороге поставили бетонные блоки.

«На участках Воротан и Нор Араджадзор установлены бетонные ограждения, для замедления движения транспорта на этих участках. Российские пограничники будут контролировать эти участки дороги», — отметил Парсян.

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана перекрыли движение Армении трассе Горис — Капан. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. Поводом для блокировки стало нападение на азербайджанского пограничника. Ереван отрицает причастность к этому армянских военнослужащих. 27 августа дорога была разблокирована.

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