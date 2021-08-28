Пекин, 28 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2021 года число интернет-пользователей в Китае впервые превысило отметку 1 млрд человек. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на данные Китайского сетевого информационного центра (CNNIC).

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По данным CNNIC, в июне текущего года база интернет-пользователей Китая составила 1,01 млрд человек, что на 8% больше, чем в том же месяце 2020 года. Таким образом, интернет использует более 71% жителей Китая.

Ускорение роста числа интернет-пользователей в Китае за последний год частично объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за эпидемиологических ограничений некоторые люди были вынуждены перейти на удалённый режим работы. Остальные сократили посещения общественных мест, что сделало их более зависимыми от электронной коммерции, мобильных платежей и других онлайн-сервисов.

Сервисами онлайн-доставки в 2021 году пользовалось 468 млн жителей Китая, что на 15% больше показателей 2020 года. Также выросли пользовательские базы онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ. В частности, число пользователей Douyin — версия TikTok для Китая — выросло до 943 млн.