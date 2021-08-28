Тверь, 28 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов пришли в номер отеля в Завидово (Тверская область), в котором разместился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об этом сегодня, 28 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полиция

Сообщается, что в ночь на 28 августа сотрудники полиции пришли в номер к Линдеманну и выдали ему предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с его предполагаемым концертом в Тверской области. По данным правоохранителей, концерт был запланирован, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

Позднее выяснилось, что Линдеманн был заявлен в качестве хедлайнера на фестивале «Макларин за Родину». Это мероприятие, которое пытается организовать руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин. Фестиваль должен состоятся 29 августа. Примечательно, что Ларин идет на выборы во главе местного списка консервативной партии «Родина». Ларин считает, что проведению его фестиваля целенаправленно мешают власти в предвыборных целях.

Стоит отметить, что Линдеманн после фестиваля в Твери будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.