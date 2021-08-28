Тюмень, 28 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Тюмень простилась с убитой девятилетней школьницей Настей М. Прощание проходило в областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает тюменское издание «Вслух.ру».

Mate Marschalko Убийство

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. В её поисках участвовали полицейские, спасатели, волонтёры, военные — около пяти тысяч человек. Тело ребёнка было обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчное в Тюмени. Вскоре был вычислен подозреваемый. Под тяжестью улик он сознался в убийстве Насти М., оправдывая свой поступок алкогольным и наркотическим опьянением. Вчера. 27 августа он был заключён под стражу.

Проститься с девочкой, которую искали не только тюменцы, но волонтёры из других регионов страны. пришли десятки людей. Настю похоронили в закрытом гробу, отмечает издание.