Ливерпуль, Великобритания, 28 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Трансфер итальянского форварда команды из Ливерпуля «Эвертон» Мойзе Кина в туринскую команду «Ювентус» почти завершен. Об этом 28 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Instagram.com/moise_kean Мойзе Кин

По данным источника, переход 21-летнего футболиста может быть оформлен как соглашение об аренде игрока с обязательным выкупом его за €25 млн в случае выполнения определённых условий.

Также указывается, что с самим нападающим туриснким клубом согласован личный контракт по схеме «1+4» (год в аренде и четыре года после полноценного перехода).

Отметим, в прошлом сезоне Мойзе Кин сыграл в составе «Эвертона» в 45 матчах и отметился в них 19 забитыми голами и одной результативной передачей.